Der erste Handelstag im November kannte viele Gewinner und nur erstaunlich wenige Verlierer. Von der guten Stimmung konnte auch Nel ASA profitieren, obwohl es von dem norwegischen Unternehmen an sich keine Neuigkeiten zu hören gab. Dennoch tastet sich die Aktie mit großen Schritten an einem Durchbruch in Richtung Norden heran.Bei Handelsschluss standen ganze 1,96 Euro nebst einem Kursplus von knapp 6,8 Prozent bei Nel ASA (NO0010081235) auf dem Ticker. Auf Monatssicht blicken die Anleger bereits auf Aufschläge von mehr als 50 Prozent. Die Erholung bleibt damit ...

