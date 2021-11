Ab Februar 2022 sind in Österreich 10.000 Mehrweg-Verpackungen im Versand von dm, Interspar Weinwelt, Intersport, Tchibo und Thalia in Umlauf. Nach einem halben Jahr wird das Pilotprojekt evaluiert, berichteten alle Beteiligten in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Entwickelt wurde das Vorhaben von der Post, die bis 2030 CO2-frei sein will, mit dem Logistikum der FH Oberösterreich in Steyr, das Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...