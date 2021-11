Nachdem die TUI-Aktie zu Wochenbeginn an der wichtigen drei Euro-Marke gescheitert ist, ging es am Dienstag zum Handelsende unter die Unterstützung von 2,80 Euro. An dieser Marke hängt das Papier des Reiseveranstalters aktuell fest. Auch eine aktuelle positive Analysten-Einschätzung verleiht der Aktie heute keinen frischen Aufwind.Konkret hat die Bank of America (BoA) das Covering der TUI-Aktie mit einem "Buy"-Rating nebst Kursziel von 300 Pence (3,54 Euro) wieder aufgenommen. Nach der Vorgabe hätte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...