DJ KBA: Gut ein Drittel weniger Pkw-Neuzulassungen im Oktober

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Oktober sind in Deutschland deutlich weniger Neuwagen zugelassen worden als vor einem Jahr. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, ging die Zahl der neuzugelassenen Pkw im vergangenen Monat im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 34 Prozent auf 178.683 zurück. Unter den deutschen Marken erreichte lediglich Smart mit 13 Prozent ein Zulassungsplus. Bei den anderen Marken waren die Neuzulassungen rückläufig. Bei Porsche fiel der Rückgang mit 0,8 Prozent am geringsten aus, während die Neuzulassungen bei Mercedes um 45 Prozent einbrachen, und bei BMW sogar um 57,7 Prozent.

Bei den Importmarken führte der Elektroauto-Pionier Tesla mit einem Plus von 482,9 Prozent die Zulassungsstatistik an, gefolgt von Polestar mit plus 84,7 Prozent. Die VW-Tochter Skoda musste hingegen einen Rückgang von 55,3 Prozent hinnehmen.

Wie das KBA weiter mitteilte, schlugen sich die rückläufigen Neuzulassungszahlen mit Ausnahme der Oberklasse, die ein Zulassungsplus von 15,3 Prozent erreichte, sowie der Wohnmobile mit plus 2,8 Prozent, in allen Segmenten nieder.

November 03, 2021

