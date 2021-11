Die Kärntner Arbeiterkammer hat am Mittwoch die Ergebnisse ihrer "Konjunkturumfrage 2021" bei einem Pressegespräch in Klagenfurt präsentiert. In dieser rechnen die 215 teilnehmenden Betriebsrätinnen und -räte, die rund 55.000 Beschäftigte repräsentieren, mit einem weiteren Personalaufbau, also einer bleibenden Nachfrage nach Arbeitskräften. Kärnten sei besser durch die Krise gekommen als der Bundesdurchschnitt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...