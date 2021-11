Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen präsentierte sich der Primärmarkt weitaus weniger dynamisch als noch in den vorherigen Wochen; insbesondere in den Monaten September und Oktober, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Mit der EUR-Benchmark des norwegischen Emittenten SpareBank 1 Boligkreditt sei entsprechend lediglich ein Covered Bond (ISIN XS2404591161/ WKN A3KYEF) am Markt platziert worden. Die nunmehr zehnte EUR-Benchmark aus Norwegen in 2021 habe über ein Volumen von EUR 1,0 Mrd. verfügt (Laufzeit: 7.0y). Mit der jüngsten Emission summiere sich das Primärmarktvolumen Norwegens auf EUR 8,25 Mrd. Der Covered Bond der SpareBank 1 Boligkreditt sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +7 Bp area gestartet. Im Rahmen des Bookbuildings sei der Reoffer-Spread vier Basispunkte enger bei ms +3 Bp fixiert worden. Die Orderbücher hätten sich dabei auf EUR 1,8 Mrd. summiert. In Bezug auf die Investorenverteilung seien 36% des allokierten Volumens auf Investoren in Deutschland entfallen; gefolgt von Accounts in den Nordics (30%) sowie in den Benelux-Ländern (17%). ...

