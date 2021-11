DJ Frankfurt wird Sitz des International Sustainability Standards Board

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die IFRS-Stiftung hat beschlossen, den geplanten International Sustainability Standards Board (ISSB) in Frankfurt anzusiedeln. Wie die Stiftungsbevollmächtigten am Mittwoch anlässlich des UN-Klimagipfels in Glasgow mitteilte, soll der ISSB weltweit gültige Standards für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten schaffen, die Investoren zur Orientierung dienen. Er soll dabei mit dem International Accounting Standards Board (IASB) kooperieren.

Zum ISSB sollen sich die international führenden Organisationen zusammenschließen, die sich bisher aus Investorensicht um diese Themen kümmern. Die IFRS-Stiftung selbst will die Konsolidierung des Climate Disclosure Standards Board (CDSB) und der Value Reporting Foundation (VRF) bis Juni 2022 abschließen.

In Frankfurt sollen der Board und der Chef des ISSB ihren Sitz haben, wichtige Funktionen werden aber auch in Montreal angesiedelt. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing begrüßte die Entscheidung in seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB): "Die Entscheidung ist ein großer Erfolg für den Finanzplatz Frankfurt", sagte er. Deutschland zähle schon heute zu den führenden Standorten, wenn es um nachhaltige Finanzierungen gehe.

Der ISSB soll seine Arbeit aufnehmen, sobald Chairman und Stellvertreter benannt sind.

Auch das Deutsche Aktieninstitut (DAI) begrüßte die Entscheidung für Frankfurt und zur Schaffung des Gremiums. Das biete die Chance, die notwendige Konvergenz zwischen internationalen und europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards zu erreichen. Die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit habe eine hohe Relevanz für den Kapitalmarkt, sagte Christine Bortenlänger, die Geschäftsführende DAI-Vorständin.

