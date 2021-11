Mainz (ots) -ab Montag,8. November 2021, 22.25 UhrErstausstrahlungenFür ihren Dokumentarfilm "Oeconomia" (Deutschland 2020) macht sich Carmen Losmann jenseits distanzierter Formeln der Finanzberichterstattung daran, die Wachstumsmechanismen und Spielregeln des Kapitalismus zu durchleuchten. 3sat zeigt "Oeconomia" zum Auftakt seines Programms anlässlich der 45. Duisburger Filmwoche am Montag, 8. November 2021, um 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung. Bis Dienstag, 16. November 2021, zeigt 3sat im Rahmen seiner Medienpartnerschaft mit dem Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms insgesamt vier Dokumentarfilme aus den vergangenen Wettbewerben in seinem Programm. Die 45. Duisburger Filmwoche findet vom 10. bis zum 14. November statt. 3sat vergibt dort in diesem Jahr zum 26. Mal den mit 6.000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis.Am Dienstag, 9. November 2021, folgt um 22.55 Uhr Christiana Perschons Dokumentarfilm "Sie ist der andere Blick" (Österreich 2018) in Erstausstrahlung. Stumme 16mm-Sequenzen, in denen Iris Dostal Leinwände weiß grundiert, schaffen Projektionsflächen für die Geschichten und Werke von Künstlerinnen, die seit den 1970er-Jahren in der Wiener Kunstszene aktiv sind: Renate Bertlmann, Linda Christanell, Lore Heuermann, Karin Mack und Margot Pilz sprechen über ihr Künstlerinnendasein. Am Montag, 15. November 2021, 22.25 Uhr, folgt mit "Szenen meiner Ehe" (Deutschland 2019; Erstausstrahlung) von Katrin Schlösser ein Liebesfilm der besonderen Art: Als Lukas und Katrin sich kennen lernten, war es Liebe auf den ersten Blick. Aber beide waren bereits verheiratet. Elf Jahre später trafen sie sich wieder und heirateten. Filmemacherin Katrin Schlösser filmte drei Jahre lang das Eheleben mit ihrem Mann, in guten wie in schlechten Zeiten. Zum Abschluss am Dienstag, 16. November 2021, 22.55 Uhr, ist der Schweizer Dokumentarfilm "Madame" (Schweiz 2019) von Stéphane Riethauser im 3sat-Programm zu sehen. Madame, das ist Caroline, eine alte Dame mit koketter Frisur und bourgeoisen Manieren. Sie ist die Großmutter des Filmemachers. Mit Aufrichtigkeit und Humor dekonstruiert der Film Geschlechterklischees und zeichnet eine Schweizer Familiengeschichte aus der bürgerlichen Gesellschaft nach.Vorab können akkreditierte Journalistinnen und Journalisten den Dokumentarfilm "Oeconomia" sowie weitere Filme als Video-Streams im 3sat-Pressetreff sehen unter: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/dokumentarfilmherbst-in-3sat-das-programm-zur-45-duisburger-filmwoche/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/duisburgerfilmwoche3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5063403