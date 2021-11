Im Rahmen des UN-Klimagipfels COP26 haben sich Notenbanken und Finanz-Aufseher aus aller Welt zu mehr Klimabewusstsein bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt. Das Network for Greening the Financial System (NGFS) veröffentlichte heute, Mittwoch, ein Statement, in dem es betont, seinen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele leisten zu wollen. Auch die OeNB und die FMA sind Teil dieses Netzwerkes ...

