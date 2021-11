In der letzten Oktoberwoche ist ein Asteroid von der Größe eines Gefrierschranks an der Erde vorbeigeschossen. Astronomen hatten ihn nicht kommen sehen und bemerkten den Vorbeiflug erst Stunden später. Bei Weltraummissionen würden wir von einem Nahflug sprechen, den der kleine Asteroid 2021 UA1 in der vergangenen Woche hingelegt hat. Bis auf 3.000 Kilometer näherte er sich der Erde, um sie dann am 24. Oktober in Höhe der Antarktis zu passieren. Damit reiht sich der Weltraumfels in die Top 3 der Asteroiden ein, die sich unserem Planeten am deutlichsten näherten, ohne ihn zu treffen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...