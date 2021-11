Wien (www.fondscheck.de) - Der Vorstandschef der französischen Investmentbank Natixis will die Fondssparte seines Hauses durch Zukäufe stärken, so die Experten von "FONDS professionell".Um eine Übernahme zu finanzieren, wäre auch ein Börsengang der Einheit eine Option, habe Nicolas Namias der Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT) gesagt. Natixis Investment Managers verwalte ein Vermögen von rund 1,2 Billionen Euro und zähle damit zu den Branchenriesen in Europa. Zum Vergleich: Der größte Anbieter des Kontinents Amundi verwalte gut 1,8 Billionen Euro. ...

