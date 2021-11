Zur Analyse verschiedener Materialkombinationen in der Batterie- und Brennstoffzellenentwicklung bietet die Batalyse GmbH die automatisierte Erfassung, Dokumentation und Auswertung von Testdaten an. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein kürzlich gegründetes Fraunhofer-Spin-off. Konkret tritt Batalyse mit modularen Softwarepaketen zur Datenauswertung und zum Informationsmanagement in den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...