Norwegian Cruise hat am Mittwoch wenig erfreuliche Q3-Zahlen vorgelegt. So verfehlte der US-Kreuzfahrt-Anbieter sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erlösen die Erwartungen der Analysten. Zudem hat das Unternehmen bei einer Kennziffer, bei der die Konkurrenten Carnival und Royal Caribbean bereits die Wende geschafft haben, enttäuscht.Konkret hat Norwegian Cruise im Berichtszeitraum einen Verlust von 2,17 Dollar je Aktie eingefahren. Analysten hatten allerdings nur mit Miesen in Höhe von 2,03 Dollar ...

