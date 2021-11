Taipei (ots/PRNewswire) -Kurt Hugo Schneider, weltweit für seine Songs, kreative Cover-Versionen und aussergewöhnliche Performances bekannter Singer-Songwriter, ist mit seinen 13 Millionen Fans auf YouTube eine Sensation, seine legendäre Cover-Version von Nellys "Just a Dream" wurde weltweit über 200 Millionen mal aufgerufen. Vor Kurzem konnte Kurt seiner Kreativität vollen Lauf lassen, indem er sich mit GIGABYTE zusammengetan hat um auf Basis der AERO Creator-Laptops das höchst innovative Musikvideo "Perfect Together" zu produzieren. Diese einzigartige Crossover-Zusammenarbeit wurde bis heute über 1,5 Millionenfach angesehen und von seinen Fans als eines seiner kreativsten Musikvideos gelobt.In diesem Video nutzt Kurt die ultradünnen Displayrahmen des AERO geschickt, um einen einzigartigen visuellen Effekt zu kreieren. Jede Sequenz ist perfekt abgestimmt und choreographiert, um mit seinem Gegenpart Jada Facer in in absoluter Harmonie in verschidensten Darstellungen zu interagieren. Durch Einsatz der Augmented-Reality-Technologie konnte Kurt mit sich innerhalb und außerhalb des Laptops interagieren. Laut eigener Aussage hat er dies nur mit diesen 3 Laptops, ohne zusätzliche visuelle Effekte, getan, mit dem Endergebnis war er sehr zufrieden. Er zeigte sich auch ausserordentlich von dem extrem präzisen Display und der großartigen Performance des AERO beeindruckt.Die AERO 17 HDR aus dem Video entspringen der Creator-fokussierten Modellreihe von GIGABYTE und verfügen über alles, was kreative Köpfe für die Umsetzung ihrer Ideen benötigen. Höchste Performance, ein Bildschirm mit präziser Farbwiedergabe, die Akkulaufzeit von 8 Stunden, Thunderbolt4, ein UHS-II SD-Kartenleser und der, wie im Video zu sehen, extrem schmale Displayrahmen sind nur einige der beeindruckenden Merkmale.Wenn auch Sie dieses innovative und kreative Crossover von Kurt und den AERO Laptops sehen wollen, schauen Sie sich dieses Video und die AERO Homepage an."Perfect Together" Musikvideo: https://bit.ly/2Z4PoYMAERO 17 HDR-Produktseite: https://bit.ly/3pnbroLFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1671248/The_Gifted_Music_Creator_Kurt_Hugo_Schneider_Crafted_Million_Viewd_MV.jpgPressekontakt:Linda Yanglinda.yang@gigabyte.com+886-8912-4000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5063539