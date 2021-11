Nextchip hat aiMotives neueste aiWare4 Neuralprozessor-Hardware-IP für seine nächste Generation ASIL-B-konformer SoCs für AVP und andere anspruchsvolle Automobilanwendungen lizenziert

BUDAPEST, Ungarn und SEOUL, Südkorea, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive, einer der weltweit führenden Anbieter von modularen, skalierbaren Technologien für automatisiertes Fahren, und Nextchip Co., Ltd., ein auf Bildverarbeitungstechnologien für die Automobilindustrie spezialisiertes Unternehmen, gaben heute bekannt, dass Nextchip die neueste Generation der aiWare4-Hardware-IP von aiMotive lizenziert hat, um die CNN-Beschleunigung für sein Apache6-SoC (System on Chip) der nächsten Generation zu liefern. Der Apache6 wurde für zentralisierte Domänenprozessoren entwickelt, die auf AVP (Automated Valet Parking / automatisiertes Einparken) und andere anspruchsvolle Ablaufsteuerungen im Automobilbereich abzielen. Er kombiniert fortschrittliche CPU-, Grafikprozessor-, ISP- und Neural-Prozessoren mit einer Vielzahl von Schnittstellen, die eine einfache Integration in eine Vielzahl von OEM- und Tier1-Hardwareplattformen ermöglichen, und bietet gleichzeitig einen eleganten Software- und Hardware-Upgrade-Pfad für den äußerst erfolgreichen Apache5 Imaging Edge Processor.



"Wir freuen uns, unsere Beziehung mit aiMotive für Apache6 zu erweitern und zu vertiefen", sagte Young Jun Yoo, CMO bei Nextchip. "Unsere Ingenieurteams haben eine enge Arbeitsbeziehung entwickelt, die es uns ermöglicht, nicht nur von der aiWare-Hardware-IP, sondern auch von der breiteren KI-Software-, System- und Algorithmus-Expertise von aiMotive zu profitieren. Unsere SoCs haben sich darauf konzentriert, zuverlässige, kompakte und erschwingliche Lösungen zu liefern. Mit der Expertise von aiMotive können wir unsere SoCs noch leistungsfähiger machen und gleichzeitig unsere kundenfreundliche KI-Entwicklungsumgebung optimieren."

Der Apache6 SoC ist ein vollständig ASIL-B-konformer, kosteneffizienter SoC, der auf fortschrittliche Bildverarbeitungs- und Domain/Zonen-Controller-Anwendungen im Automobilbereich abzielt. Er verfügt über Quad-Core Arm v8 64-Bit-CPUs zusammen mit einem Arm Mali Grafikprozessor, Nextchips fortschrittlichem Multi-Channel-ISP und aiMotives aiWare4 Neuralprozessor-Technologie Der Chip ist für die Zertifizierung nach AEC-Q100 Grade 2 und ASIL-B ausgelegt. Der neueste aiWare4 Neuralprozessor von aiMotive zeichnet sich durch die branchenweit höchste Effizienz von bis zu 98 % bei der Ausführung komplexer CNN-Workloads aus und bietet gleichzeitig viele neue Funktionen, darunter eine verbesserte On-Chip-Speicherarchitektur, ein ausgefeilteres wellenfrontbasiertes Scheduling und eine Reihe fortschrittlicher Hardware-Sicherheitsfunktionen, die das Erreichen der ASIL-B-Konformität erleichtern. Dank der Softwarekompatibilität zwischen aiWare auf Apache5 und Apache6 wird eine gemeinsame Toolchain für beide Geräte verwendet, die sicherstellt, dass CNNs, die für Apache5 optimiert wurden, mit minimalem Aufwand auf Apache6 migriert werden können.

"Wir sind stolz darauf, dass Nextchip unseren Wert bei der Optimierung der KI-Fähigkeiten von Apache5 für seine Kunden und Partner durch die Lizenzierung von aiWare4 für Apache6 erkannt hat", sagte Arnaud Lagandre, CCO von aiMotive. "Diese jüngste bedeutende Erweiterung unserer Beziehung zu Nextchip und seinem wachsenden Ökosystem von Software-Partnern zeigt, dass aiWare eine großartige, produktionserprobte Neuralprozessor-Technologie ist, die in der Lage ist, eine Qualifizierung für die Automobilindustrie mit voller ASIL-B-Konformität zu erreichen."

Nextchip nimmt ab sofort Anfragen von führenden Kunden in der Automobilbranche für seinen Apache6-SoC an und wird diese auch weiterhin für seinen Apache5-SoC entgegennehmen.

