IHSE erwirbt kvm-tec

- IT-Security-Spezialist erweitert Produktportfolio

- IHSE will mit KVM-over-IP Lösungen Wachstum vorantreiben

- Erschließung neuer Kundengruppen und Bedienung der wachsenden Nachfrage nach IP-Lösungen

Frankfurt am Main/Oberteuringen/Tattendorf, 3. November 2021. Die IHSE GmbH (nachfolgend "IHSE"), ein Unternehmen der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), hat eine Mehrheitsbeteiligung an der kvm-tec Holding GmbH (nachfolgend "kvm-tec") erworben.

Die 2006 gegründete kvm-tec entwickelt und vertreibt flexible und hochsichere KVM-over-IP Lösungen (KVMoIP) zur Verlängerung und Umschaltung von Computersignalen. Das Unternehmen ermöglicht die hochperformante und latenzreduzierte Übertragung von Computersignalen über das standardisierte IP-Protokoll in vorhandenen Netzwerken. IHSE, ein weltweit technologisch führender Anbieter für KVM-Lösungen (Keyboard, Video, Mouse) über proprietäre Netzwerkprotokolle, erweitert mit dem Kauf sein Produktportfolio und seine Kundenbasis.

Die proprietären KVM-Lösungen des IT-Security-Spezialisten IHSE werden insbesondere in sogenannten "Mission-Critical" Anwendungen genutzt, wie etwa in der Flugsicherung, in Kontrollräumen sowie im Versorgungs- und Transportwesen. In der Industrie, im Fernsehen und Rundfunk (Broadcasting) sowie in der Post-Production oder im öffentlichen Sektor kommen zunehmend KVM-Lösungen über das standardisierte IP-Protokoll als die schneller umzusetzende, flexiblere und günstigere Lösung zum Einsatz. IHSE erschließt sich mit dem Kauf von kvm-tec eine weltweite KVMoIP-Kundenbasis, die zukünftig vom internationalen Vertriebsnetz der IHSE mit Standorten in Deutschland, den USA, Singapur und China profitieren wird. Neben dem gemeinsamen Vertrieb sehen die Geschäftsführung von IHSE und kvm-tec weitere nennenswerte Synergiepotenziale zudem im Einkauf und der Produktion.

Ing. Dietmar Pfurtscheller, Gründer und Geschäftsführer von kvm-tec, wird gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Pfurtscheller MSc, Head of Sales and Marketing, nach Abschluss der Transaktion im Unternehmen verbleiben und den Wachstumskurs gemeinsam mit dem IHSE-Team vorantreiben. kvm-tec mit Hauptsitz im österreichischen Tattendorf beschäftigt aktuell 28 Mitarbeiter und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von rund € 3,3 Millionen erwirtschaftet.

"Mit dem IP-basierten Produktportfolio von kvm-tec stärken wir unsere strategische Markt- und Wettbewerbsbasis für weiteres Wachstum. Wir bieten nun für jeden Kundenbedarf die passende KVM-Lösung. Durch die gemeinsame Technologieplattform stärken wir zudem unsere Innovationskraft in einem sich schnell wandelnden Markt", sagt Dr. Enno Littmann, Geschäftsführer der IHSE. "Durch unsere internationalen Standorte punkten wir darüber hinaus mit Kundennähe. Im Bereich der IT-Sicherheit ist persönlicher Kontakt vor Ort ein wesentlicher Erfolgsfaktor", ergänzt Michael Spatny, Vertriebs-Geschäftsführer der IHSE.

"Seit Gründung der kvm-tec vor rund 15 Jahren haben wir unsere KVMoIP-Produkte stetig technologisch weiterentwickelt und sind stolz, dass wir heute zahlreiche internationale Kunden beliefern", sagt Ing. Dietmar Pfurtscheller, Gründer und Geschäftsführer von kvm-tec. "Wir sind uns sicher, mit IHSE den richtigen Partner gefunden zu haben, der uns mit seiner globalen Aufstellung und KVM-Expertise zusätzlich bei weiterem Wachstum unterstützt, um gemeinsam zu einem ,KVM Global Powerhouse' zu werden", ergänzt Ingrid Pfurtscheller MSc, Head of Sales and Marketing bei kvm-tec.

Marco Brockhaus, CEO der Brockhaus Technologies: "Wir freuen uns sehr, dass mit dem Erwerb von kvm-tec durch IHSE unsere Technologiegruppe weiter wächst. Wir machen Champions aus dem Mittelstand noch besser, noch stärker, noch erfolgreicher. Denn genau dafür steht Brockhaus Technologies. Mit unserem Netzwerk und unserer Expertise unterstützen wir unsere Töchter und sind auch bei Akquisitionen ihr verlässlicher Partner."

Zur Technologiegruppe gehört neben IHSE auch der Sensorik-Spezialist Palas. Mit dem für das vierte Quartal 2021 vorgesehenen Abschluss der Bikeleasing-Akquisition wächst Brockhaus Technolgies um ein weiteres Unternehmen. Die Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (nachfolgend "BLS") ist eine der führenden digitalen B2B-Plattformen zur Vermittlung und für das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Der Vollzug der BLS-Transaktion steht unter einem Finanzierungsvorbehalt sowie verschiedener aufschiebender Bedingungen.



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Über IHSE

Die IHSE GmbH ist ein weltweiter Technologieführer für KVM-Lösungen zur Verlängerung und für das Umschalten von Computersignalen. Die Technologie ermöglicht eine hochsichere, latenzreduzierte und verlustfreie Übertragung von Daten in Bereichen wie etwa Flugsicherung, Film und Fernsehen, Industrie, Krankenhäusern, Versorgungs- und Transportwesen. IHSE wurde 1984 in Oberteuringen gegründet und beschäftigt 120 Mitarbeiter weltweit. Die IHSE GmbH ist ein Tochterunternehmen der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), die im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert ist.

Weitere Informationen unter www.ihse.de



Kontaktinformationen

Für Investoren:

Brockhaus Technologies - Paul Göhring

Acquisitions & Investor Relations | Member of the Executive Committee

Phone: +49 69 20 43 40 978

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: goehring@brockhaus-technologies.com



Für Medien:

USC - Svenja Lahrmann

Phone: +49 221 280 655 18

E-Mail: presse@us-communications.de

