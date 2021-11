NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erholung des Luftverkehrs komme auch in Deutschland an, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lufthansa werde zwar weiter beeinträchtigt durch ihre hohe Abhängigkeit von Geschäftsreisen, in allen Passagiergruppen habe es aber Anzeichen einer Erholung gegeben. Auch die Restrukturierung schreite voran./tih/mne/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 06:40 / UTC



ISIN: DE0008232125

