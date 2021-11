Ungewöhnliche Beute beim Überfall auf die Wohnung eines bekannten Internet-Unternehmers in Spanien: Die Täter seien nach Angaben des Opfers unter anderem mit "mehreren Dutzend Millionen Euro in Bitcoin" entkommen, berichteten Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Nach eigenen Aussagen wurde der Mann von den Dieben vier Stunden lang gefoltert, damit er die Passwörter für sein digitales Vermögen verrät. Die vier bis fünf vermummten Personen hätten an der Tür geklingelt und seien eingedrungen, als er nichts Böses ahnend aufgemacht habe. Bitcoins und andere Kryptowährungen werden zumeist von Hackern gestohlen. Mehr zum Thema Krypto-News im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...