Shell will bis zum Ende dieses Jahres in Deutschland über 240 Ladepunkte an 110 Stationen verfügen. Langfristig plant der Mineralölkonzern, die Anzahl an Ladepunkten an seinen Tankstellen in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2030 auf 3.000 an 1.000 Standorten auszubauen. Das sagte Deutschland-Chef Fabian Ziegler dem "Handelsblatt" zufolge gegenüber Journalisten auf einer Veranstaltung in Düsseldorf, ...

