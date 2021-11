WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im September etwas mehr Aufträge erhalten als im Vormonat. Es seien 0,2 Prozent mehr Bestellungen eingegangen, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Es ist bereits der fünfte Anstieg in Folge, allerdings mit fallender Tendenz. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,1 Prozent gerechnet. Ohne den Transportsektor erhöhten sich die Bestellungen etwas stärker um 0,7 Prozent./bgf/jsl/jha/