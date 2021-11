Mainz (ots) -Warten auf ErsatzteileImmer mehr Lieferengpässe in Rheinland-Pfalz / "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 4. November 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Britta KraneDas Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus Neuwied, Rülzheim und dem Kreis Trier-Saarburg über ungewöhnlich lange Lieferengpässe verschiedener Rohstoffe, am Donnerstag, 4. November 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Seit vier Monaten wartet Finn Schmid aus der Nähe von Neuwied auf ein Ersatzteil für seinen Mercedes. Und genauso lange steht das Auto in der Werkstatt. Der Grund: Ein neuer Turbolader für sein Auto ist einfach nicht lieferbar. Sein Vater fährt ihn nun täglich zur Arbeit. Immer mehr Privatleute, Firmen und Händler machen gerade Erfahrungen mit Lieferengpässen. Die Betreiberin eines Baumarktes in Rülzheim erzählt von leeren Regalen: Ob Lichterketten oder Baumaterial - die Lieferzeiten seien ungewöhnlich lang. Das hat auch Auswirkungen auf Handwerker und Bauherren. Ein Dachdecker im Kreis Trier-Saarburg hat bereits Existenzsorgen wegen des Rohstoffmangels. Doch welche Gründe haben die Lieferengpässe? Und welche Auswirkungen hat das auf die Menschen im Land? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Christoph Mautes und Enno Osburg sind diesen Fragen nachgegangen.Weitere Themen der Sendung:- Hohe Corona-Zahlen - Warum gibt es nicht mehr Boosterimpfungen?- Zur Sache Pin: Wann gilt welche Corona-Warnstufe?- Gefährlicher Hausbau an der Ahr - Wer stoppt riskante Neubauprojekte?- Bessere Busanbindung - aber bitte nicht durchs Wohngebiet- Zu hohe Müllgebühren - Creutzmann will Musterklage- Zur Sache hilft: Rollstuhl für Patientin mit Nervenkrankheit"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5063650