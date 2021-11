DJ MTU Power unterzeichnet langfristigen Servicevertrag mit Petrobras

FRANKFURT (Dow Jones)--MTU Power hat mit Petrobras einen über fünf Jahre laufenden Servicevertrag unterzeichnet. Laut Mitteilung der Tochter des Turbinenherstellers MTU Aero Engines umfasst dieser Vertrag die Instandhaltung, Reparatur und Überholung von 36 LM6000PC-Turbinen des brasilianischen Staatskonzerns. Petrobras nutzt die 36 Gasturbinen an vier Standorten in Brasilien zur Energieerzeugung. Vollständige Überholungen will MTU Power am MTU-Standort im brandenburgischen Ludwigsfelde durchführen.

