FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELECTRA PRIV.EQ. LS-25 0UP GB0003085445
AB/FROM ONWARDS 03.11.2021 15:10 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELECTRA PRIV.EQ. LS-25 0UP GB0003085445
AB/FROM ONWARDS 03.11.2021 15:10 CET
ELECTRA PRIVATE EQUITY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de