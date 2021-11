DJ US-Dienstleistungssektor erreicht im Oktober neues Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Dienstleistungssektor hat im Oktober aufgrund der robusten Nachfrage und trotz zunehmender Störungen in der Lieferkette seine Dynamik beibehalten. Der ISM-Index für den Servicebereich stieg im Oktober auf 66,7 von 61,9 im September und erreichte damit einen neuen Höchststand, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Stand von 62,0 erwartet.

Der Einkaufsmanagerindex deutet darauf hin, dass der US-Dienstleistungssektor im Oktober weiterhin solide gewachsen ist, da der Index deutlich über der 50-Punkte-Marke liegt.

Der Anstieg wurde durch rekordhohe Werte bei den Indizes für die Geschäftstätigkeit und die Auftragseingänge angetrieben, sagte Anthony Nieves, Vorsitzender des ISM Services Business Survey Committee. "Anhaltende Herausforderungen - einschließlich Unterbrechungen der Versorgungskette und Engpässen bei Arbeitskräften und Materialien - schränken die Kapazitäten ein und wirken sich auf die allgemeine Geschäftslage aus", warnte Nieves.

Der Preisindex stieg von 77,5 auf 82,9 und erreichte damit den zweithöchsten Stand aller Zeiten, was auf einen steilen Preisanstieg hindeutet.

November 03, 2021 10:33 ET (14:33 GMT)

