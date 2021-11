DJ PTA-Adhoc: Decheng Technology AG i. I.: Alle aufschiebenden Bedingungen des Insolvenzplans erfüllt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta029/03.11.2021/15:40) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, hat heute durch eine Kapitalmarktmitteilung bekanntgegeben, dass sie, sowie weitere mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft verbundene Antragstellerinnen, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") mit Bescheid vom 01.11.2021 für den Fall der Kontrollerlangung bzgl. der Decheng Technology AG i.I., in Folge der Zeichnung von Aktien anlässlich der Durchführung des von der Gläubigerversammlung der Decheng Technology AG i.I. beschlossenen Insolvenzplanes, von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Pflichtangebotes nach den Regelungen des WpÜG befreit worden ist ("Befreiungsbescheid"). Der Tenor des Befreiungsbescheides sowie dessen Begründung sind Teil der Kapitalmarktmitteilung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. Hierauf nehmen wir Bezug, sie finden den Befreiungsbescheid auf der Homepage der Decheng Technology AG unter https://decheng-ag.de/invstor-relations/insolvenz.

Mit dem Vorliegen des Befreiungsbescheides sind alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt, die der, von den Gläubigern der Decheng Technology AG beschlossene, Insolvenzplan enthält. Die Decheng Technology AG i.I. wird daher nunmehr gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter die rechtskräftige Bestätigung des Insolvenzplans betreiben und nach entsprechender Aufhebung des Insolvenzverfahrens voraussichtlich im ersten Quartal 2022 die im Insolvenzplan beschlossenen Kapitalmaßnahmen durchführen.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Decheng Technology AG i. I. Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-83 E-Mail: info@decheng-ag.de Website: www.decheng-ag.de

ISIN(s): DE000A1YDDM9 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635950400972 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2021 10:41 ET (14:41 GMT)