Die Stimmung unter den Krypto-Investoren ist seit einigen Wochen wieder sehr heiter. Nicht nur etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum verzeichnen starke Kurszuwächse, sondern auch eine ganze Reihe an Meme-Coins. Wie schnell aus Spaß (-Coins) bitterer Ernst wird, erfuhren Anleger in der Vergangenheit mehrfach. Die Lage bei Shiba Inu spitzt sich jetzt ähnlich zu.Starke Kurszuwächse in relativ kurzer Zeit sind in der Krypto-Welt nicht ungewöhnlich. Hier steigen manche Coins zwei- oder dreistellig ...

