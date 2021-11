Die Telekom-Tochter T-Mobile US veröffentlichte am heutigen Mittwoch ihre Q3-Zahlen. Auch wenn sie deutlich weniger als noch im Vorjahr verdiente, übertraf sie damit die Erwartungen. Zudem wurde das Jahresziel angehoben. Folgerichtig nahmen die Aktien von T-Mobile US sowie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom Fahrt auf. Letztere steht sogar vor einem neuen Kaufsignal.Die Anteilsscheine der Deutschen Telekom legen einen Zahn zu. Sowohl die Zahlen des Tochterunternehmens als auch ein neues Analystenrating ...

