Mira Loma, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Tennis-Superstar Novak Djokovic wurde zum Markenbotschafter von myCartridge ernannt. myCartridge ist eine Patronenmarke, die sich durch zuverlässige Produkte und Service auszeichnet. Jedes Produkt von myCartridge besteht aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien und wird in automatisierten Prozessen hergestellt. myCartridge bietet den Anwendern ein hervorragendes Druckerlebnis und einen sorgenfreien Kundendienst.myCartridge, die von Novak empfohlene Premium-Patronenmarke, kann Ihren Tag angenehmer machen, indem sie Ausdrucke mit bemerkenswerter Leistung liefert.Mit Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit liefern Toner- und Tintenpatronen von myCartridge (https://www.amazon.com/mycartridge) immer hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckauftrag und schonen dabei die Umwelt."So wie Novak einer der besten Tennisspieler der Welt ist, ist myCartridge der beste Anbieter von Druckerpatronen in der Branche", erklärte Andy Luo, Chief Executive Officer von myCartridge.myCartridge hat drei Untermarken: myCartridge SUPCOLOR, myCartridge PHOEVER und myCartridge SUPRINT.Die Patronen, die mit Druckern von HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox und anderen kompatibel sind, liefern eine bemerkenswerte Leistung - wie die bemerkenswerte Geschichte, die Novak geschrieben hat. Die Ausdrucke mit myCartridge (https://www.amazon.com/mycartridge) Produkten zeichnen sich nicht nur durch gestochen scharfe Buchstaben und brillante Farben aus, sondern auch durch eine lange Nutzlebensdauer."Wir glauben, dass es unsere Aufgabe und Verantwortung ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Um mit Novak für die Zukunft zu kämpfen, spenden wir für jedes verkaufte myCartridge-Produkt 10 Cent an die Novak Djokovic Stiftung (https://novakdjokovicfoundation.org/)." Andy hat es versprochen. Ziel der Stiftung ist es, allen Kindern den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Vorschulerziehung zu ermöglichen."Wir stellen Produkte her, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Und wir werden immer danach streben, die besten Produkte mit den größten Anstrengungen im Bereich des Umweltschutzes herzustellen.""myCartridge-Produkte werden in einer hochmodernen Fabrik unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien und automatisierter Fertigungsprozesse hergestellt, die sicherstellen, dass jede Patrone eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit als andere Marken bietet. Dazu bieten wir den Nutzern nach dem Kauf einen Rundum-Sorglos-Service, einschließlich der kostenlosen Rückgabe, falls nach dem Kauf Probleme auftreten", betonte er.myCartridge-Produkte sind über Amazon (https://www.amazon.de/mycartridge) erhältlich und werden in vielen Ländern ausgeliefert.