In der Vergangenheit wussten die Kanadier mit ihren Zahlen nicht immer zu überzeugen. Insofern kommt die aktuelle Zurückhaltung der Marktakteure nicht überraschend. Das kanadische Cannabis-Unternehmen Aurora Cannabis wird in wenigen Tagen aktuelle Finanzergebnisse präsentieren und hierbei über das September-Quartal berichten, was gleichbedeutend mit dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022 ist. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...