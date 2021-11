Deutschland bei internationalem Vergleich der Rentensysteme auf 14. Platz Top-Nationen setzen stärker auf Aktien So investieren beispielsweise die Schweden 16 % des Einkommens in gesetzliche Rentenkasse, darüber hinaus auch 2,5 % des Einkommens via Fonds in Kapitalmarkt Geringes Risiko bei langem Anlagehorizont? Dow Jones von 1928 bis 2021 mit Anstieg von 14.824 % Ausführlicher Artikel mit anschaulichen Infografiken auf handelskontor-news de Deutschland landet bei einem internationalen Vergleich ...

