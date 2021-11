Berlin (ots) -Laut einer Analyse des Flugpreisvergleiches flug.idealo.de ziehen die Buchungsanfragen für Flugreisen nach Thailand nach der Aufhebung des Einreisestopps für Geimpfte wie erwartet an. Vor allem Bangkok und Phuket sind über den Jahreswechsel gefragt. Auch die günstigen Flugpreise dürften eine Rolle spielen.189 Prozent mehr BuchungsanfragenIn der Woche, in der die Öffnung Thailands für geimpfte Urlauber u.a. aus Deutschland ab dem 01.11. verkündet wurde, wuchs die Anzahl die Suchanfragen laut flug.idealo.de sprunghaft um 290 Prozent über die aus der Vorwoche - letztendlich auf Flugangebote geklickt wurde 189 Prozent öfter als in der Woche davor. Die Ankündigung, dass Reisen in das südostasiatische Land wieder ohne Quarantäne möglich sein würden, stieß also auf großes Interesse bei den Reisenden.Nach einem ersten Peak nahm das Interesse an Bangkokflügen wieder etwas ab (-25 Prozent in KW 43 im Vergleich zu 2019), Flüge nach Phuket sind aber nach wie vor enorm gefragt und liegen mit einem Plus von bis zu 12 Prozent über dem Niveau des Vergleichzeitraums.Preise zum Teil 12 Prozent niedriger als vor CoronaAuch die aktuelle Preisgestaltung spielt vermutlich eine große Rolle. Zum Zeitpunkt der Datenabfrage* sind Flüge nach Phuket bis zu sechs Prozent günstiger als vor der Pandemie - nach Bangkok sogar bis zu 12 Prozent günstiger. Björn-Hendrik Fuhlberg, Head of Travel bei idealo, sagt hierzu: "Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, über den Jahreswechsel nach Thailand zu reisen, sollte zeitnah seine Reise buchen. Da das Interesse an Reisen nach Thailand im Moment vergleichsweise hoch ist und auch die Pandemieauflagen möglicherweise zum Dezember gelockert werden sollen, kann es gut sein, dass die Preise bald wieder auf das Niveau von vor der Krise klettern - oder sogar darüber hinaus." Aktuell finden sich auf der Plattform zum Flugpreisvergleich Flüge nach Bangkok für unter 400 Euro, Flüge nach Phuket gibt es ab 500 Euro. Beide Ziele liegen damit zwischen 30 bis 50 Euro unter dem Preis von 2019.*01.11.2021Pressekontakt:Lara MercierE-Mail: reise-presse@idealo.deSandra DotanE-Mail: reise-presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5063752