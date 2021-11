Die Aktie von B+S Banksysteme ist in einer Woche um knapp 30 Prozent gestiegen. Die w:o Community hält die Entwicklung der Videospiel-Entwicklungsplattform Tradelite Solutions ausschlaggebend für den Kurssprung.

Über 20.000 Suchanfragen gab es auf wallstreet:online in den vergangenen 24 Stunden für die Aktie von B+S Banksysteme - so viele wie für kein anderes Wertpapier. Die Kursentwicklung des in München ansässigen Entwickler von Softwareprodukten für Banken und Finanzdienstleister kann sich sehen lassen: Innerhalb von vier Wochen legte die Aktie um circa 50 Prozent zu.

Die wallstreet:online User setzen große Hoffnungen auf das von Tracy Chang, Matthias Kröner (Gründer DAB Bank und Fidor Bank) und Uwe Franke im März 2020 gegründete Start-up Tradelite Solutions, an dem B+S Banksysteme einen Anteil von 19 Prozent hält.

Tradelite hat sich auf die Fahne geschrieben, dass jeder die Chance bekommen soll, zur zukünftigen Elite von Tradern zu gehören. Um dies zu erreichen, integrieren sie Kapitalmarkt-Echtzeitdaten in Casual Video Games. Ihr Ziel ist es, bis 2025 rund fünf Prozent (150 Mio.) der weltweiten Spieler (3 Mrd.) zu erreichen. Erste Kunden in den USA und Europa habe das Unternehmen schon gewinnen können. Zudem freuen sich die w:o User über namhafte Investoren, die das Unternehmen angeblich neben Heiko Hubertz, Gründer von Bigpoint und Whow-Games, von sich überzeugen konnte.

WissenMacht: "Die 19-prozentige Beteiligung der B+S Banksysteme AG an Tradelite entwickelt sich gerade rasant. … Siggi Koegl, CEO und Gründer von ATTACTION Group, hat in Tradelite investiert. George Kerschbaumer, Frühphaseninvestor bei den Erfolgsstartups Mindseeker, Peregrine, Adsquare und drivolino, hat in Tradelite investiert. … Wenn Tradelite in der Zukunft eine neue Investorenrunde macht und dabei 30 Millionen Euro für zehn Prozent Unternehmensanteile einnimmt, dann ist das Unternehmen auf einen Schlag 300 Millionen Euro wert. Und verbleibenden 19 Prozent, die B+S Banksysteme hält, hätten einen Wert von 51 Millionen Euro - also das Doppelte des aktuellen Marktwertes von B+S Banksysteme. Und der Kurs könnte dadurch um 200 Prozent steigen."

Rednose1: "Ich bin gespannt, wie sich Tradelite entwickelt! Auf jeden Fall ist jetzt einiges an Fantasie in B+S Banksysteme - sowohl über Tradelite als auch im klassischen Brot und Buttergeschäft! 2022 sollte richtig spannend werden!"

preis6: "Ein Fintech- und Gaming-Experte im Team gepaart mit weiteren Größen des Unternehmertums. Gute Ausgangsbasis für Erfolg bei Tradelite! ... Auf die junge Generation zu setzen, die beim Start abzuholen, langsam an das Trading heranzuführen und treue Kunden zu gewinnen, dürfte der richtige Ansatz sein."

Gurlik: "Tradelite bekommt neben der Gebühr für die Einrichtung 30 Prozent der Erlöse. Wenn ich jetzt an Leute wie Hubertz denke, die Spiele wie Farmerama groß rausgebracht haben und mehrere hundert Millionen bereits verdient haben mit dem Verkauf solcher Blockbuster, dann kann Tradelite in wenigen Monaten/Jahren mehrere hundert Millionen wert sein."

wsb-Karl: "B+S Banksysteme ist heute echt stark am Steigen. Ich überlege, eine Position aufzumachen. Ich frage mich, ob sie auch so performen kann wie sino."

Cullario: "Sehe ich das richtig, dass Tradelite in mehrfacher Hinsicht Geld verdienen kann? Einmal durch die Bereitstellung der White Label Lösungen an Finanzinstitute und Gameentwickler mit monatlicher Miete, dazu Umsatzbeteiligungen von 30 Prozent? Nicht schlecht. Erinnert an Shopify! Und am Ende liefert B+S Banksysteme noch die Kursdaten. … Ich ärgere mich immer noch, dass ich sino damals verpasst habe. Bei Trade Republic konnte sich auch keiner so recht vorstellen, wie das gehen soll und auf einmal war es in aller Munde. Ich kann mir Gaming und Trading als Verbindung ganz gut vorstellen eigentlich. Vielleicht tatsächlich eine gute Chance mal frühzeitig dabei zu sein."

Bis zum nächsten Börsengeflüster.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

