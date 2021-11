Aktuell scheinen Kryptowährungen wie der Bitcoin der neue Fluchthafen für Anlagekapital zu sein, das nicht in Aktien investiert wird. Und Kurssteigerungen von mehreren hundert Prozent in den letzten Wochen scheinen den Kryptorianern Recht zu geben. Doch ist die Zeit von Gold und Goldminenaktien wirklich vorbei? Darauf geht Jürgen heute in seiner Analyse ein, in der er zum einen die Aktien Barrick Gold, Newmont, Kinross und Yamana Gold unter die Lupe nimmt und zum anderen einen Blick auf Bitcoin, Ethereum und Cardano wirft. Gold oder Bitcoin? Oder am besten beide Asset-Klassen? Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.