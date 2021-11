EQS Group-News: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Mobimo Holding AG: Stéphane Maye wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen



03.11.2021 / 18:00



Stéphane Maye wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen Luzern, 3. November 2021 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG wird den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2022 die Zuwahl von Herrn Stéphane Maye in den Verwaltungsrat vorschlagen. Stéphane Maye wurde 1967 in der Westschweiz geboren, liess sich an der ETH Zürich zum Bauingenieur ausbilden und ist seit fast dreissig Jahren für namhafte Bau- und Immobilienunternehmen in der Deutsch- und der Westschweiz sowie in Deutschland tätig. Er verfügt über einen umfangreichen Leistungsausweis in der Planung und Leitung von Immobiliengrossprojekten, in der Unternehmensführung und in Fragen der Immobiliendigitalisierung und des nachhaltigen Bauens. Seit dem Jahr 2009 ist Stéphane Maye Partner, seit dem Jahr 2021 Managing Partner der auf Immobilien spezialisierten Unternehmensberatung pom+ Consulting. Der Verwaltungsratskandidat hält zusätzlich zum ETH-Diplom einen Executive MBA der Universität St. Gallen (HSG). Er lebt im Kanton Waadt. «Wir freuen uns, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mit Stéphane Maye eine kompetente Persönlichkeit mit starkem Netzwerk vorschlagen können», sagt Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats. «Als Westschweizer mit Studien- und Berufsjahren in der Deutschschweiz ist er ein idealer Repräsentant von Mobimo, einem Unternehmen, das ebenfalls in beiden Landesteilen fest verankert ist.» Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Analysten und Investoren:

Tanja Nay

Verantwortliche Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Marion Schihin

Leiterin Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86 Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von gut CHF 3,4 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende. www.mobimo.ch

