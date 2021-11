Der deutsche Leitindex tat sich am Mittwoch schwer in Fahrt zu kommen. Die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend ließ die Anleger zögern und verordnete dem DAX nach zuletzt starken Kursgewinnen einen ruhigen Tag. Ganz anders der MDAX: Er ging mit einem ordentlichen Plus aus dem Handel.Ein Minus schienen die Anleger dem DAX auch nicht zumuten zu wollen. Nach einem Schlussspurt beendete der deutsche Leitindex den Mittwoch quasi unverändert drei Punkte schwerer bei 15.957 Punkten.Wie ...

