Der neue Markenauftritt untermauert das Engagement des Unternehmens, auf die Kraft der Zusammenarbeit sowie die unendlichen Möglichkeiten der wissenschaftlichen Innovation zu setzen

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences und ein führendes CRO für präklinische und translationale Arzneimittelentwicklungsdienste, gab heute bekannt, dass es seinen Unternehmensauftritt aufgefrischt hat. Die Veränderung erfolgt im Zuge der Anerkennung, dass sich das Spektrum des wissenschaftlichen Know-hows des Unternehmens von der frühen Forschung und Entdeckung bis hin zur präklinischen und translationalen Forschung schnell entwickelt hat und neu definiert werden muss. Der Start des Rebrandings fällt mit dem fünfzehnten Firmenjubiläum zusammen.

Armin Spura, PhD, Chief Executive Officer von Crown Bioscience erklärte "Wir sind stolz auf die Innovationen und Errungenschaften von Crown Bioscience in unserer fünfzehnjährigen Firmengeschichte, in der wir unsere Kunden dabei unterstützt haben, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Indem wir anerkennen, dass Flexibilität notwendig ist, um auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, ohne dabei jedoch jemals die Qualität zu beeinträchtigen, reflektiert unsere neue Marke den Kern von dem, was wir sind: die Kraft der Partnerschaft und Innovation zur Transformation der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung."

Das Rebranding findet im Rahmen zahlreicher Investitionen und Erweiterungen des Unternehmens statt, darunter die kürzliche Übernahme von OcellO BV im Mai 2021. Ziel ist es, die Position des Unternehmens auf seinem Wachstumsweg als führender Marktanbieter zu verbessern.

Die neue lebendige Marke umfasst mehrere Hauptelemente:

Ein Fokus auf ‚The Power of Partnership' (Kraft der Partnerschaft), wonach Crown Bioscience mit Kunden und Forschungsinstituten zusammenarbeitet, um die unendlichen Möglichkeiten der Wirkstoffentdeckung und des wissenschaftlichen Fortschritts auszuschöpfen.

Ein neuer visueller Markenauftritt, bei dem das Symbol der Unendlichkeit präsentiert wird, das den gemeinsamen Entdeckungsweg darstellt und für das Engagement des Unternehmens steht, stets den Kundenanforderungen zu entsprechen und darüber hinaus zu gehen. Das Zeichen weist zudem auf die unendlichen Möglichkeiten hin, die durch Innovationen, Qualität, Know-how und Kundenorientierung in der Welt der Wissenschaft und des Gesundheitswesens geschaffen werden.

"Unsere neue Marke ist eine lebendige Darstellung unserer Partnerschaften und der unendlichen Möglichkeiten für die Wissenschaft und Kooperation, um die Zukunft der wissenschaftlichen Entdeckung zu transformieren", sagte Gavin Cooper, Executive Director of Marketing, Crown Bioscience. "Sie spiegelt den gemeinsamen Weg wider, den wir mit unseren Kunden beschreiten ein Weg, der, wie wir hoffen, den Fortschritt neuer Therapien beschleunigen wird."

Als Teil des Rebrands präsentiert Crown Bioscience eine neue Website, die den neuen visuellen Markenauftritt unterstreicht: https://www.crownbio.com

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organisation, CRO), das präklinische und translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Immunonkologie und immunvermittelte Entzündungskrankheiten bereitstellt. Das Unternehmen ist das einzige CRO, das Tumor-Organoid-Dienste unter Einsatz von HUB-Technologie anbietet, und verfügt dabei über die weltweit größte kommerziell erhältliche PDX-Sammlung. Crown Bioscience hilft, bessere Arzneimittelkandidaten zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und unterhält neun Anlagen in den USA, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter: www.crownbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005991/de/

Contacts:

Unternehmensanfragen

Louise Stenson

Crown Bioscience

louise.stenson@crownbio.com