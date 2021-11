DJ PTA-Adhoc: PORR AG: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der Internationalen Privatplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta034/03.11.2021/17:45) - - - 8.766.378 neue Aktien (entsprechend einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 105,2 Mio.) im Rahmen des Bezugsangebots bezogen - Internationale Privatplatzierung startet - bis zu 1.416.872 neue Aktien werden angeboten

Die PORR AG ("PORR" oder die "Gesellschaft") hat am 20.10.2021 das öffentliche Bezugsangebot für bis zu 10.183.250 neue Aktien (das "Bezugsangebot") gestartet. PORR gibt hiermit das vorläufige Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass per 03.11.2021, 17:00 Uhr, 8.766.378 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden (darin enthalten sind etwa 4,2 Mio. neue Aktien, die von den Hauptaktionären der PORR, der IGO Industries-Gruppe und der Strauss-Gruppe, bezogen wurden). Dies entspricht einer Bezugsquote von 86,1 % der neuen Aktien und einem vorläufigen Brutto-Emissionserlös des Bezugsangebots in der Höhe von rund EUR 105,2 Mio.

Nach diesem vorläufigen Ergebnis des Bezugsangebots startet nunmehr und mit sofortiger Wirkung die Internationale Privatplatzierung in Form eines Accelerated Bookbuildings, in deren Rahmen jene bis zu 1.416.872 neuen Aktien ausgewählten institutionellen und anderen, nicht prospektpflichtigen Investoren zum Erwerb angeboten werden, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden ("Internationale Privatplatzierung" oder "Rump-Platzierung"). Die Internationale Privatplatzierung erfolgt außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an ausgewählte institutionelle und andere, qualifizierte Investoren unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act und andere anwendbare Ausnahmen, wobei der Angebotspreis im Rahmen der Internationalen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis von EUR 12,00 je neuer Aktie aus dem Bezugsangebot zu entsprechen hat.

Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die Festlegung des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung sowie der finalen Anzahl neuer Aktien, die im Rahmen der Barkapitalerhöhung insgesamt ausgegeben werden. Der Angebotspreis und das vollständige Emissionsvolumen werden voraussichtlich noch im Laufe des 03.11.2021 feststehen und mit gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden.

Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch, beginnen. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren wird voraussichtlich am 08.11.2021 erfolgen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der PORR AG dar. Der durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligte Prospekt der Gesellschaft (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungen) ist in elektronischer Form auf der Internetseite der Gesellschaft (www.porr-group.com) unter https://porr-group.com/ investor-relations/porr-aktie/corporate-actions/ veröffentlicht und ist bei PORR AG, Absberggasse 47, 1100 Wien, Abteilung Group Management, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich, wo auch eine gedruckte Fassung des Prospektes angefordert werden kann.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des Securities Act registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument nur verteilt und dieses richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils gültigen Fassung sind. Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wird dieses Dokument nur verteilt und dieses richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "incorporated associations" etc.).

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG T. +43 (0)50 626 - 1000 comms@porr-group.com

Mag. Milena Ioveva, Konzernsprecherin Leitung Group Communications, Investor Relations und Sustainability PORR AG T: +43 (0)50 626 - 1763 ir@porr-group.com

Aussender: PORR AG Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen Tel.: +43 50626-1199 E-Mail: rolf.petersen@porr.at Website: www.porr-group.com

ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A086F0 (Genussrecht), XS1555774014 (Anleihe), XS2113662063 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Basic Board in Frankfurt

