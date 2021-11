Berlin (ots) -DMEA - Connecting Digital Health26.-28. April 2022, BerlinGesundheit trifft IT: DMEA-Nachwuchspreis startet in neue Bewerbungsrunde- Mit dem DMEA-Nachwuchspreis werden jährlich die besten studentischen Abschlussarbeiten rund um die Digitalisierung im Gesundheitswesen ausgezeichnet.- Ab sofort und bis 21.02.2022 können sich Absolventinnen und Absolventen bewerben unter: https://www.dmea.de/Nachwuchs/Nachwuchspreis/Unser Gesundheitswesen muss digitaler werden - das haben nicht zuletzt die vergangenen Monate gezeigt. Neue Ideen, wie dieser Wandel erfolgreich gestaltet werden kann, sind daher gefragt. Ihnen sowie den dahinterstehenden klugen Köpfen bietet die DMEA - Connecting Digital Health, Europas größtes Event für Gesundheits-IT, wieder eine Plattform. Denn hier werden auch im kommenden Jahr wieder die besten studentischen Abschlussarbeiten aus dem Themenfeld der Digitalisierung im Gesundheitswesen ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis in insgesamt drei Kategorien: Bachelorarbeiten, Masterarbeiten sowie Publikumspreis. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken Preisgelder in Höhe von bis zu 2.000 Euro.Wer kann sich bewerben?Die Bewerbung ist offen für Absolventinnen und Absolventen aller Studiengänge, die ihre Abschlussarbeit nach dem 15.02.2021 an einer Hochschule eingereicht haben. Voraussetzung ist, dass diese einen thematischer Bezug zur digitalen Gesundheitsversorgung hat. Besonders willkommen sind Arbeiten, die konkrete praktische Ansätze liefern, wie die Gesundheitsversorgung mittels IT nachhaltig verbessert werden kann. Zu den Themen der diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner zählten beispielsweise die Vorhersage von Krebs-Erkrankungen mithilfe von Machine-Learning-Ansätzen und die Navigation im Krankenhaus mithilfe von Augmented Reality.Nach Bewerbungsschluss wählt eine Jury aus Expertinnen und Experten der Kooperationspartner der DMEA die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Diese werden anschließend auf der DMEA 2022 ausgezeichnet, die vom 26. bis 28. April 2022 in Berlin stattfindet.Bewerbungen für den DMEA-Nachwuchspreis 2022 können ab sofort und bis zum 21.02.2022 eingereicht werden unter: https://www.dmea.de/Nachwuchs/Nachwuchspreis/Weitere Informationen zum DMEA-Nachwuchsprogramm: https://www.dmea.de/Nachwuchs/Karriereformate/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta Woltersstellvertretendende PressesprecherinTeamleiterin und PR ManagerinMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038 2279britta.wolters@messe-berlin.deEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5063774