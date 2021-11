Der MDAX-Konzern United Internet will seine Cloud-Tochter Ionos ab dem Frühjahr 2022 an die Börse bringen. Mit einem geschätzten Marktwert von fünf Milliarden Euro könnte es das bislang größte Initial Public Offering (IPO) dieser Art in Europa werden. United-Internet-Vorstandschef Ralph Dommermuth will damit die Marktführerschaft im europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...