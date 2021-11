Mainz (ots) -Diplom-Meteorloge und ZDF-Wetter-Moderator Özden Terli ist mit dem Umwelt-Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe in der Kategorie Fernsehen ausgezeichnet worden. Bei der 26. Verleihung dieses jährlich vergebenen Preises am 3. November 2021 in Berlin würdigte die Jury Terlis herausragende journalistische Leistungen zum Thema Klima: Der ZDF-Wetter-Moderator bringe Informationen zur Klimakrise zur besten Sendezeit ins Hauptprogramm und schaffe es, den Klimawandel verständlich und nahbar zu vermitteln.Mit dem Umwelt-Medienpreis zeichnet die Deutsche Umwelthilfe journalistische Leistungen in den Themenfeldern Klima-, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz sowie Umweltgerechtigkeit aus - und dies in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen, Online sowie für ein Lebenswerk. Mit der Auszeichnung soll das Mut machende Engagement der Preisträgerinnen und Preisträger sowie ihr herausragendes Können bei der Vermittlung dieser existentiellen Themen gewürdigt werden.Özden Terli, Jahrgang 1971, ist seit 2013 Redakteur und Moderator in der Wetterredaktion des ZDF und präsentiert unter anderem die Wetterberichte im "heute journal".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wetter"Wetter" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/wetterBiografie Özden Terli: https://zdf.de/nachrichten/wetterhttp://zdfheute.dehttp://twitter.com/zdfheutePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5063784