Trotz Einbußen im Frühsommer konnten Bictoin und Ethereum über das Jahr stark zulegen. Wird dieser Höhenflug anhalten? Im Online-Seminar am 10. November geben Ihnen zwei Experten von Feingold Research einen exklusiven Ausblick auf die verbleibenden Wochen am Kryptomarkt.Nach einem holprigen Start in das Jahr konnte nicht nur der Bitcoin sondern auch Ethereum über Monate hinweg immer wieder neue Allzeithochs erreichen. Und dann kam der Einbruch im Mai. Anleger verschiedenster Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...