The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2021



ISIN Name

DE000A0KRKM5 WITR OIL SEC DZ06/UN.OILB

DE000A0KRKN3 WITR OIL SEC DZ06/UN.OILW

DE000A2GS5M9 HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.

SE0005223674 RNB RETAIL+BRANDS SK 6

US0977934001 BONANZA CREEK NEW DL-,001

