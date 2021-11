Mit viel Vorschusslorbeeren startet GameStop in den heutigen Handel. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur GameStop-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Da GameStop dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 211,94 USD. Bei GameStop ist also Hochspannung angesagt.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...