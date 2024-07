© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Tom Lee von Fundstrat zaubert am Mittwoch mit einer weiteren kühnen Prognose ein Lächeln auf das Gesicht der Anleger. Bühne frei für den 'Sommer der Small Caps' - oder doch nicht?Tom Lee, Forschungsleiter von Fundstrat, sagt, dass Anleger vor der für Mittwoch geplanten Bekanntgabe der Zinspolitik durch die US-Notenbank Federal Reserve "die Angst kaufen" sollten. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Sprung zwischen vier und fünf Prozent in den fünf Handelssitzungen nach dem Zinsentscheid der Fed. Die Rallye werde laut Lee von Small-Cap-Aktien angeführt. "Kurz gesagt, wir sehen eine Risiko-Rallye, die am Mittwoch beginnt und dem S&P 500 plus 100 Punkte bringen könnte", so der …