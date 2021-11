Einen Tag nachdem sich Facebook in Meta umbenannt hat, gab das Unternehmen den Zukauf der VR-Fitness-App Within bekannt. Ein guter Zeitpunkt, um sich mal anzuschauen, was Meta noch so geshoppt hat dieses Jahr. Schaut man sich an, was Meta, also Ex-Facebook, dieses Jahr an Unternehmen geschluckt hat, so sieht man einen deutlichen Trend. Es geht in Richtung VR-Multiplayer-Games. Vier der fünf Unternehmen kommen aus diesem Bereich. Und das Fünfte? Findet es in unserer Bildergalerie selbst heraus: Hier sind die neuesten 5 Akquisitionen im Metaverse: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...