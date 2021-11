Was heute bei Walgreens los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 49,22 USD hingeblättert werden. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Walgreens, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Walgreens der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walgreens-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund fünf Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 51,78 USD. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Skeptiker können die gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...