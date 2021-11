Aggressive Expansion in den wachsenden Bereichen Smart Building und ESG-Daten geplant

PHILADELPHIA, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Microshare Inc., ein führender Anbieter von Smart Building-Datenlösungen für multinationale Unternehmen und Institutionen im öffentlichen Sektor, hat eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar vom Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. abgeschlossen, dem Vehikel der Avenue Capital Group zur Unterstützung von Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Welt einsetzen.



Die EverSmart-Suite mit Smart Facilities-Lösungen von Microshare hilft globalen Unternehmen wie GlaxoSmithKline, Aramark und Rent-A-Center, Mitarbeiter, Mieter und Kunden über die Sicherheit von Innenräumen informiert zu halten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz sowie Dateneinblicke zu erzielen, die ihre Leistung im Bereich ESG (Environment, Social, Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördern.

"Die Investition des Avenue Sustainable Solutions Fund stellt einen großen Vertrauensbeweis in den transformativen Charakter unserer EverSmart-Lösungen dar", so Ron Rock, CEO und Mitbegründer von Microshare. "Jetzt, da die Pandemie hoffentlich nachlässt, ist unsere Fähigkeit, Daten zu erstellen, wo vorher keine existierten, so wichtig wie nie zuvor, da Arbeitnehmer und Mieter sich mit neuen Bedenken bezüglich Innenräumen auseinandersetzen und Unternehmen die umweltbezogenen Auswirkungen ihres Immobilienportfolios überdenken und sich neuen globalen Erwartungen in Bezug auf Klima und andere ESG-Aspekte stellen."

"Microshare passt perfekt zu unserer Strategie", so Sean Coleman, Co-Manager des Avenue Sustainable Solutions Fund. "Wir freuen uns, die Strategie von Microshare unterstützen zu können, um der wachsenden Unternehmensnachfrage nach Verbesserungen bei der Energieeffizienz und dem Wasserverbrauch von Gebäuden gerecht zu werden, die beide entscheidende Aspekte für eine nachhaltige Zukunft sind."

Microshare mit Sitz in Philadelphia (USA) bietet Sensing-as-a-Service-Lösungen für Kunden aus den Bereichen Gewerbeimmobilien, Unternehmen, Gesundheitswesen, Fertigung und Pharmazie. Das Unternehmen erhielt internationale Aufmerksamkeit für die zu Beginn der Pandemie eingeführten Universal Contact Tracing Wearables, eine Lösung, die große Ausbrüche in wichtigen Fertigungsbranchen wie der Pharma- und Logistikbranche verhindert hat.

Microshare wird die Mittel verwenden, um seine Vertriebs- und Entwicklungsteams zu erweitern, sein Geschäft in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten auszubauen und die komplexen Lieferketten- und Reseller-Beziehungen zu festigen, die die Bemühungen des Unternehmens in Bezug auf die Bereitstellung seiner Datenlösungen in großem Maßstab untermauern.

Die Lösungen von Microshare schaffen sogenannte "digitale Zwillinge" der realen Anlagen der Kunden, die bessere Entscheidungen über Betriebsmodelle und die Daten zur Information und Förderung wirkungsvoller Nachhaltigkeitsinitiativen ermöglichen.

Das Unternehmen hat kürzlich eine Reihe von als Meilensteine anzusehende Vereinbarungen getroffen, darunter:

eine Vereinbarung mit Aramark, dem größten Facility-Management-Unternehmen in den USA, über die Microshare die technologische Grundlage seiner AIWX Connect Predictive Cleaning-Lösungen (https://workplaceinsights.aramark.com/aiwx-connect?utm_campaign=aiwx&utm_source=Aramark&utm_medium=aramark.com), bereitstellt, die jetzt in großen Krankenhäusern, Stadien und anderer Infrastruktur eingesetzt werden;

eine Vereinbarung mit der britischen Regierung und der University of Leeds über einen Test ihrer Universal Contact Tracing Wearables zur Infektionsreduktion in Dutzenden von Altenpflegeeinrichtungen;

Verlängerungen globaler Verträge für die Universal Contact Tracing Wearables für die Produktionsstätten von GSK weltweit, den Hauptsitz von Rent-A-Center und mehrere andere Kunden im Energie-/Logistiksektor.



Über Avenue Sustainable Solutions

Der Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. ist bestrebt, wachstumsstarken Unternehmen kreative Finanzierungslösungen anzubieten, die neben wettbewerbsfähigen finanziellen Erträgen ein messbares, positives Umweltergebnis aufweisen können. Er konzentriert sich im Allgemeinen auf nordamerikanische Unternehmen innerhalb des unterversorgten Marktsegments, das durch die sich vergrößernde Finanzierungslücke zwischen Geschäftsbanken und größeren Fremdkapitalfonds entstanden ist. Weitere Informationen zur Avenue Capital Group, einer globalen Investmentgesellschaft mit einem geschätzten Vermögen von etwa 11,7 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2021, finden Sie unter www.avenuecapital.com .

Über Microshare

Die EverSmart-Suite mit Smart Building-Lösungen von Microshare wird weltweit in großem Maßstab eingesetzt, um Daten zu Sicherheit, Wohlbefinden, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit in die Immobilienanlagen unserer Kunden zu bringen. Microshare ist führend bei LoRaWAN-Anwendungen und stolzes Mitglied der LoRa Alliance. www.microshare.io

Kontakt: Simon Redgate sredgate@microshare.io +44(0)7850112703

