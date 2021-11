Shangha (ots/PRNewswire) -Die Modelle im Einstiegssegment punkten mit großen Displays, neuen Prozessoren mit höherer Performance und parallel mit verbesserter EnergieeffizienzALE China Co., Ltd ("ALE SIP Devices"), ein Experte für Audio- und Videotechnologie auf dem weltweiten Markt für Tischtelefone, der unter dem Handelsnamen ALE SIP Devices (http://www.aledevice.com/) operiert, hat drei neue SIP Engeräte vorgestellt die das Open SIP Portfolio des Herstellers im Einstiegssegment abrunden.Die neuen Modelle H3P (https://www.aledevice.com/site/halo_myriad_details/868), H3G (https://www.aledevice.com/site/halo_myriad_details/869) und H6 (https://www.aledevice.com/site/halo_myriad_details/871) sind ab November 2021 erhältlich und erweitern die Halo-Serie die bisher mit den H2- und H2P-Tischtelefonen bestückt war, auf nun fünf Modelle. Durch die Erweiterung im Einstiegssegment gewinnen Partner und Endkunden kostengünstige Optionen, die gleichzeitig mehr Leistung bieten. Sie zeichnen sich zudem durch ein größeres Display und einen geringen Stromverbrauch aus.Leistungsdaten:- Breitband-Audio, OPUS-Codec- Voll-Duplex - Freisprechoption- 6er-Konferenz- 1.000 Anrufprotokolle, Kontakte und Aufzeichnungen- Bis zu 4 SIP-Konten2.8'-Display für mehr Bedienfreundlichkeit- H3P und H3G: Monochromes Display mit zwei Farbmodis- H6: Farbdisplay mit eine Auflösung von 320x240 PixelMehr Performance durch leistungsstarken Prozessor- Bootet innerhalb von Sekunden- Mehr Leistung als in der Preisklasse üblichGroße Anzahl programmierbarer Tasten- Kurzwahl- und Leitungstasten- Für mehr Effizienz und KomfortPOE-Stromversorgung- Geringere Wartungs- und Betriebskosten- UmweltfreundlichAusreichend Ports für verschiedene Anwendungen- Das H3G und H6 verfügen über 2 Gigabit-Ports für schnellere Netzwerkverbindungen- Ein USB-Anschluss beim H6, für Headset und andere Geräte wie z.B. ein WLAN-DongleVereinfachte Installation- Interoperabilität mit den vielen SIP-Plattformen, dem einfachen EDS-Tool von ALE sowie den Provisionierung und Verwaltungstools EPS und EDM- Basierend auf identischer Software für alle drei Modelle, mit automatischer Erkennung des TypsDie neuen Modelle H3P, H3G und H6 bieten eine Benutzerfreundlichere und verbesserte Effizienz und Produktivität bei der Businesskommunikation in Büroumgebungen, bei Callcentern und in Hotels.Informationen zu ALE SIP DevicesALE SIP-Geräte werden von ALE China Co. Ltd. entwickelt und hergestellt, einem Experten für Audiotechnologie auf dem weltweiten Markt für Tischtelefone, der unter dem Markennamen ALE SIP Devices auftritt. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Technologien, um eine breite Palette von SIP-basierten Produkten zu entwickeln, die sich kostengünstig, sicher und flexibel in eine Vielzahl von Lösungen mit einfachen Provisionierungs-Tools integrieren lassen.ALE SIP-Geräte können globalen Geschäftspartnern und Endbenutzern Produkte mit einfacheren Geschäftsverbindungen an jedem Ort mit erstklassigem Audio, zuverlässiger Hardware und Software bieten, die vor der Markteinführung umfangreichen Tests unterzogen wurden.Von der innovativen Entwicklung bis hin zur umweltfreundlichen Herstellung verwaltet ALE SIP Devices jedes Bauteil und jedes Produktionsverfahren, um sicherzustellen, dass die Produkte den weltweiten Standards entsprechen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aledevice.comPressekontakt:Priscilla Tengpriscilla.teng@al-enterprise.comOriginal-Content von: ALE SIP Devices, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155575/5063830