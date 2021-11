Das US-amerikanische Unternehmen Plug Power und die französische Firma Lhyfe kündigten an, in Zukunft zusammen daran zu arbeiten, Wasserstoffproduktionsanlagen in Europa zu errichten.? Plug Power und Lhyfe planen eine Wasserstoffkapazität von 300 Megawatt bis 2025 ? 1-GW-Produktionsstätte soll entwickelt werden ? Plug Power ist der weltweit größte Abnehmer von FlüssigwasserstoffPlug Power gibt Partnerschaft mit Lhyfe bekanntAm 27. Oktober 2021 veröffentlichte der US-amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...