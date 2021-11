FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ein-Jahres-Bilanz von Joe Biden:

"Natürlich hat Joe Biden Fehler gemacht. Der Truppenrückzug aus Afghanistan war ein Debakel. Auch hat der Präsident Versprechen gemacht, die er nicht einlösen konnte. Dazu zählen Investitionen in Sozialprogramme, in die Infrastruktur und die Bekämpfung des Klimawandels. Biden hat noch Zeit, das Ruder herumzureißen. Ein wichtiger Start wäre, wenn sich die Demokraten zusammenraufen und seine Ausgabenprogramme rasch in Gesetze gießen. Gelingt dies nicht, könnte er 2022 die demokratischen Mehrheiten im Kongress verlieren und wäre schon zur Halbzeit seiner ersten Amtsperiode zur politischen lahmen Ente degradiert."/yyzz/DP/he